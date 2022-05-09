Темы дня

Общество
9 мая 2022, 14:59

Хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей

телевизор

Сообщения о взломе телепрограммы различных кабельных операторов стали появляться сегодня утром. Фото: Алексей Кунилов

Неизвестные взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей. Среди них Ростелеком, МТС и НТВ-Плюс.

По данным Национальной ассоциации телерадиовещателей: "Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения. <...> Задело МТС/KION, НТВ+, Ростелеком/Wink (список уточняется)".

Возможно, взломан "Сервис-ТВ", передающий EPG (текстовая программа передач на сутки) операторам платного ТВ, уточняется в telegram-канале НАТ. 

Добавим, сообщения о взломе телепрограммы различных кабельных операторов стали появляться сегодня утром. Вместо названия ТВ-передач и их описания в программе был выложен текст, касающийся ситуации на Украине.

По последним данным, мощной кибератаке подвергся Rutube. Сейчас зайти на платформу не получится. В telegram-канале видеохостинга пишут, что инцидент локализован. Специалисты по безопасности ведут восстановительные работы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.05.2022, 17:57 / Общество
Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем Победы
09.05.2022, 17:13 / Общество
Владимир Путин подписал указ о поддержке детей участников спецоперации
09.05.2022, 16:23 / Общество
Правительство РФ обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня
09.05.2022, 16:06 / Общество
День Победы. 30 военных машин проехали по улицам Верхней Пышмы
09.05.2022, 15:43 / Общество
В ГО Верхняя Пышма произошел крупный пожар