Хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей

Сообщения о взломе телепрограммы различных кабельных операторов стали появляться сегодня утром. Фото: Алексей Кунилов

Неизвестные взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей. Среди них Ростелеком, МТС и НТВ-Плюс.

По данным Национальной ассоциации телерадиовещателей: "Взломаны электронные программные гиды некоторых операторов платного телевидения. <...> Задело МТС/KION, НТВ+, Ростелеком/Wink (список уточняется)".

Возможно, взломан "Сервис-ТВ", передающий EPG (текстовая программа передач на сутки) операторам платного ТВ, уточняется в telegram-канале НАТ.

Добавим, сообщения о взломе телепрограммы различных кабельных операторов стали появляться сегодня утром. Вместо названия ТВ-передач и их описания в программе был выложен текст, касающийся ситуации на Украине.

По последним данным, мощной кибератаке подвергся Rutube. Сейчас зайти на платформу не получится. В telegram-канале видеохостинга пишут, что инцидент локализован. Специалисты по безопасности ведут восстановительные работы.