Жители уральских муниципалитетов отмечают День Победы. Фоторепортаж.

Фото: из личного архива Александра Устинова

По всей Свердловской области идут мероприятия 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Митинги у мемориалов, колонны "Бессмертного полка", выступления творческих коллективов, поздравления ветеранов... Самое интересное — в нашем фоторепортаже.

Красноуральск

В Красноуральске возложили венки на братские могилы бойцов, умерших от ран в госпиталях. На местном кладбище три таких захоронения, рядом с ними установлены специальные памятные таблички, рассказал мэр города Дмитрий Кузьминых.

В ДК "Металлург" в честь праздника прошел концерт. Красноуральцев поздравил духовой оркестр "Урал-Бэнд" под руководством Александра Павлова — он играл мелодии военных лет. На выступление пришел 98-летний Василий Павлович Каранин — ветеран Великой Отечественной войны. Его приветствовали бурными овациями.

До конца дня на нескольких площадках города еще пройдут мероприятия, а вечером — салют.

Фото: Из архива Дмитрия Кузьминых

Фото: Из архива Дмитрия Кузьминых

Ирбитский район

В Ирбитском районе (поселок Пионерский) по случаю праздника провели фестиваль "Песни у костра". Молодежь надела гимнастерки и униформу военных медсестер. "Боец" в шлемофоне катал на мотоцикле детей. Звучали песни военных лет, работала полевая кухня — жителей угощали солдатской кашей.

Глава района Алексей Никифоров вручил копии фронтовых документов родственникам солдата, воевавшего в составе 375-й уральской стрелковой дивизии, Федора Семеновича Харитонова. В этих документах говорится о боевом пути Федора Семеновича. Призвали его на фронт из деревни Кукарской Еланского района, провожали бойца жена и 8 детей, младшему на этот момент было всего лишь полгода. 19 декабря 1941 года Федор Семенович был ранен и признан негодным к дальнейшей службе. К тому моменту домой пришли вести, что его и в живых уже нет. А он жив оказался и вернулся домой...

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Ивдель

В Ивделе военно-патриотический клуб "Шанс" ко Дню Победы завершил акцию "Марафон Победы". С 22 июня 2021 года до 9 мая этого года воспитанники клуба пробежали во время тренировок 1616 км ( путь от Москвы до Берлина), подтянулись 1814 раз (продолжительность в днях Великой Отечественной войны), выполнили подъем гири 34 032 раза (продолжительность в часах Великой Отечественной войны).

Глава города Владимир Михель объехал тружеников тыла — поздравил их с праздником, вручил подарки, а также возложил цветы у городского мемориала. Для жителей работает полевая кухня, действуют праздничные акции "Мирное небо" (на лучший рисунок на асфальте) и "Отожмись по имя победы предков", стартовала городская легкоатлетическая эстафета. Впереди — акция "Свеча Победы" (в 22:00) и праздничный фейерверк.

Фото: из личного архива Владимира Михеля

Фото: Из личного архива Владимира Михеля

Фото: из личного архива Владимира Михеля

Ирбит

Ирбитский драматический театр им. А. Островского приехал к ирбитчанам-фронтовикам буквально на дом. Актерские бригады выступали на пяти площадках прямо перед жилыми домами ветеранов, они исполнили несколько песен военных лет.

Поздравления и подарки горожанам вручали глава Ирбита Николай Юдин и Герой России Олег Касков (он специально приехал в город). На Бульваре Победы прошел торжественный митинг с возложением цветов, а затем шествие "Бессмертного полка".

Ко Дню Победы ирбитчане провели легкоатлетическую эстафету, на забег вышли более 80 команд — свыше тысячи спортсменов.

Фото: Пресс-служба администрации ГО Ирбит

Фото: Пресс-служба администрации ГО Ирбит

Камышлов

В Камышлове, помимо традиционных, проходят такие мероприятия, как выставка боевой техники, мастер-классы по разборке-сборке автомата, по поиску мин миноискателем, соревнования по стендовой стрельбе. А начался праздник с "Вахты памяти" в Аллее Славы. Традиционно Вахту Памяти в почетном карауле несут лучшие кадеты и юнармейцы города. В этом году в акции задействовали шесть человек: составы по три человека сменяют друг друга каждые 15 минут.

Фото: Из личного архива Алексея Половникова

Фото: "Камышловские известия"

Сысерть

Глава округа Дмитрий Нисковских лично навестил ветеранов Великой Отечественной войны. В муниципалитете их трое: Петр Филиппович Ушаков в Сысерти, Николай Алексеевич Мельник и Виктор Иванович Шалагин в Щелкуне. Мэр также побывал в гостях у труженика тыла Федосея Фомича Соколова и почетного жителя Сысерти Любови Александровны Волковой.

Накануне праздника по городу курсировал грузовичок с концертом "Песни победы", а сегодня вечером сысертчане станцуют "Вальс Победы" и посмотрят праздничный вечерний концерт.

Фото: Из личного архива Дмитрия Нисковских

Фото: "Сысертские вести"

Фото: "Сысертские вести"

Фото: "Сысертские вести"

Кировград

По случаю Дня Победы в Кировграде создали коллективный арт-объект. В городе установили гигантскую металлическую звезду, на которую все желающие могут повязать ленточку.

Фото: "Кировградские вести"

Фото: "Кировградские вести"

Ревда

В Ревде открылась выставка военной техники. Боевые машины доставил в город Среднеуральский медеплавильный завод. Среди экспонатов — пушка ЗИС-С-53, легкий танк Т-38 и легендарный танк Т-34. Посмотреть на железных героев Великой Отечественной войны и сделать с ними фотографию может любой желающий. В городе у мемориалов прошли митинги с возложением цветов, акция "Бессмертный полк". Главное шоу еще впереди: сегодня в 18:00 на пляже у городского пруда начнется авиашоу. Трюки покажет пилотажная группа "Русь" из Вязьмы на самолетах Л-39. Будет и приглашенная звезда – актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале "Универ". Затем – салют!