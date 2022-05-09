Штормовой ветер обрушится на Свердловскую область 10 мая

Во вторник будет тепло, но ветрено. Фото: Нина Георгиева

По данным синоптиков, 10 мая в Свердловской области местами ожидаются небольшие дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Воздух прогреется до +22 ºС.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, напоминают в региональном ГУ МЧС России. В пресс-службе министерства также отмечают, что на Среднем Урале действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем.

В преддверии непогоды дачникам рекомендуют укрепить конструкции теплиц, парников и других строений во избежание повреждений и получения травм. Свердловчанам, кого сильный ветер застал на улице, стоит избегать нахождения около стен домов и шатких конструкций. Автовладельцам не стоит парковать машины вблизи деревьев.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи можно сообщать по номерам 101 или 112.