В Каменске-Уральском прошел парад наследников Победы

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В центре Каменска-Уральского прошел парад наследников Победы. Торжественным маршем по площади Ленинского комсомола прошли почти 1000 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, командовал парадом подполковник в запасе Вячеслав Ляхов. Принимал парад глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Парад открыли знаменные группы кадет третьего, второго и первого курсов Каменск-Уральского кадетского корпуса. Торжественным маршем по площади прошли представители 63 отряда противопожарной службы, участники патриотических клубов и объединений, кадеты, ветераны боевых действий.

"Марш пеших расчетов продолжила механизированная колонна, представленная техникой противопожарной службы, десантников, моряков, ветеранов-пограничников, спортсменов-мотогонщиков", — пояснили в мэрии.

Завершился парад вальсом в исполнении воспитанников Каменск-Уральского кадетского корпуса.

Многие из зрителей парада по его окончании стали участниками "Бессмертного полка".

Напомним, праздничные мероприятия в городе сегодня идут с самого утра. Так, в 9 утра начались концерты на площади имени Беляева и на площади у заводоуправления КУМЗ. С 9 и до 12 часов в разных районах города прошло девять митингов у мемориалов павшим на фронтах Великой Отечественной и труженикам тыла. Прошел мобильный концерт на военном автомобиле. Завершится программа в 22:50 10-минутным праздничным салютом.

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского