День Победы. 30 военных машин проехали по улицам Верхней Пышмы

Авиагруппа "Русь" продемонстрировала фигуры высшего пилотажа. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме прошел парад Победы. На улицы города вышли более 30 военных машин.

В том числе средние танки Т-34 и Т-28, легкий Т-60, тяжелые Т-35 и ИС-2, а также грузовой автомобиль ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-6, гаубица М-30, гаубица-пушка МЛ-20 и противотанковая пушка 53-К. По традиции "командовала" парадом легендарная "тридцатьчетверка", она же и замыкала колонну. Далее в небо взмыли самолеты.

Фото: пресс-служба УГМК

Кстати, Т-28 из коллекции местного музея — единственный ходовой из сохранившихся. Его корпус был обнаружен 20 лет назад в Ленинградской области. Специалисты восстановили технику, и сейчас она гордо передвигается по городским улицам, рассказали в пресс-службе УГМК.

К собравшимся обратился глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Он отметил большой вклад уральцев и свердловских предприятий в Победу в Великой Отечественной войне.

"Наш регион стал основным арсеналом страны, принял у себя сотни эвакуированных промышленных предприятий. Танки, самоходные артиллерийские установки, знаменитые "Катюши", детали самолетов, стрелковое оружие — все это производили уральские предприятия. Верхняя Пышма, как и вся наша Свердловская область, самоотверженно трудилась во имя Победы", – сказал губернатор. Он также поблагодарил гендиректора УГМК-Холдинга Андрея Козицына за активное пополнение музейного фонда и за содействие сохранению исторической памяти о ВОВ.

Фото: пресс-служба УГМК

После парада в городе состоялась акция "Бессмертный полк". Тысячи людей прошли с портретами своих родных, защищавших Родину на фронте и в тылу.

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