День Победы. В Невьянске выросла полуторакилометровая пробка по дороге к "Эшелону Победы"

Фото: Надежда Белоусова

В Невьянске небывалый ажиотаж вызвало прибытие ретропоезда "Эшелон Победы", который остановился на станции в 15 часов по местному времени.

Как рассказывают очевидцы, движение по улице Красноармейской сейчас сильно затруднено. Пробка начинается от школы № 3, которая находится в полутора километрах от железнодорожной станции.

На самой станции тоже сейчас не пробиться. В ожидании поезда жители полностью заняли надземный переход через железнодорожные пути, а очередь на мост начинается на площади перед зданием вокзала.

Напомним, "Эшелон Победы" начал свой путь в Перми, а конечной точкой его маршрута станет северный город Нижневартовск. Поезд сделает остановки на 27 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре. Во время стоянки состава все желающие могут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото. Тематические экспозиции сформированы по трем направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

В Невьянске поезд простоит до 18:00, после чего отправится на следующую станцию.

Фото: "Невьянск Он-Лайн"

Фото: Из архива семьи Белоусовых

Фото: Из архива семьи Белоусовых