Владимир Путин подписал указ о поддержке детей участников спецоперации

О поддержке семей военных, участвующих в спецоперации, Владимир Путин заявил на параде Победы. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных госорганов. О соответствующем документе глава государства заявил сегодня на параде Победы.

"Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей", — подчеркнул он во время выступления.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в вузах РФ появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Квота составит 10% общего объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.

В указе также прописаны правила зачисления в вузы в пределах этой специальной квоты. Отдельно содержится рекомендация руководителям регионов "предоставить меры поддержки детям военнослужащих и сотрудников, поступающим на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и специалитета) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ".

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.