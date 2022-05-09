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9 мая 2022, 17:57

Владимир Якушев поздравил жителей УрФО с Днем Победы

Владимир Якушев

Владимир Якушев пожелал всем жителям УрФО счастья, благополучия, веры в себя и страну. Фото: Алексей Кунилов

Полномочный представитель президента России Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днем Победы.

"Семьдесят семь лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. За победу нашему народу пришлось заплатить огромную цену. Но эти жертвы были не напрасны. Мы сокрушили вероломного и жестокого врага, предотвратили угрозу истребления и порабощения наций, гарантировали будущее для миллионов людей", — заявил полпред.

Владимир Якушев также отметил, что битва с нацизмом не закончилась в мае 45-го. Россия снова на передовой. Но "победа будет за нами и в этот раз", подчеркнул он. В завершении полпред пожелал всем жителям УрФО счастья, благополучия, веры в себя и страну.

Ранее уральцев с Днем Победы поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем обращении он заявил, что сегодняшний праздник олицетворяет мощь великой России, силу духа, мужество и героизм народа.

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Областная газета Свердловской области

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