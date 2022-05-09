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9 мая 2022, 22:21

Фееричное завершение празднования Дня Победы в Екатеринбурге

салют

День Победы традиционно завершился салютом. Фото: Павел Ворожцов

В Историческом сквере Екатеринбурга завершился трехчасовой гала-концерт. Перед гостями и жителями уральской столицы выступили Полина Гагарина и группа "Любэ".

С 19:00 разогревать публику начали местные ансамбли. Их встретили радушно, зрители пританцовывали и аплодировали.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Спустя час началось выступление Полины Гагариной. Первой песней в ее исполнении стала знаменитая "Кукушка" Виктора Цоя (главный саундтрек к фильму "Битва за Севастополь").

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Группа "Любэ" порадовала собравшихся своими хитами: "Комбат", "Там за туманами" и "Давай за...".

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Сотни людей пришли послушать известных певцов.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

После главного концерта Дня Победы екатеринбуржцев ждало более 3 000 залпов праздничного салюта. Они прогремели сразу с трех площадок: на акватории городского пруда, в летнем парке "Уралмаш" и Преображенском парке.

Напомним, работа общественного транспорта в День Победы (включая метрополитен) продлена до 01:00 10 мая. Накопление автобусов, троллейбусов и трамваев на централизованных площадках началось в 21:00. Развозить горожан по домам начнут после салюта. Ниже публикуем площадки накопления транспорта:

Фото: администрация Екатеринбурга

Смотрите также фоторепортаж с парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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