Екатеринбург окутал запах гари

В городе действуют 10 очагов возгорания сухой травы. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня утром жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на запах гари — его почувствовали на ЖБИ, во Втузгородке, в Центре, Пионерском, на Автовокзале. Также уральцы наблюдают дымку.

Как сообщили "Областной газете" в ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент в городе в разных районах действуют 10 небольших очагов возгорания сухой травы площадью от 50 до 100 метров. Угрозы распространения огня нет, на местах работают спасатели. В ведомстве также пояснили, что дымка скоро развеется в связи с ветреной погодой.

Стоит отметить, вчера в столице Урала жители также сообщали о запахе гари — он был вызван возгоранием сухой травы в районе Вторчермета на площади 2 гектара.

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