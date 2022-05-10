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Общество
10 мая 2022, 13:46

Жителям Свердловской области предложили сообщать о лесных пожарах через приложение

  Юлия Пастух
Лесной пожар

В настоящее время в регионе действуют 9 природных пожаров. Фото: Галина Соловьева

У свердловчан появилась возможность сообщать о лесных пожарах с помощью мобильного приложения "Берегите лес" для Android.

Необходимо сделать фото огня или задымления, а приложение привяжет к фото геопозицию и моментально передаст данные в диспетчерскую службу федеральной авиалесоохраны.

"По геопозиции, определенной приложением, информация быстро передается в нужный регион. Это очень удобно. Не нужно звонить и объяснять, где вы находитесь и что случилось. Приложение обработает фото и все сделает самостоятельно. Ничего страшного не произойдет, если граждане перепутают дым от пожара с каким-то другим видом дыма. Все данные быстро проверяются, классифицируются. В любом случае такое сообщение не будет лишним. Ставьте приложение "Берегите лес" и помогайте защищать лес от огненной стихии", — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Андрей Курьяков.

Альтернативный вариант подачи сигнала о пожаре — по телефону 112 или 8 800 100-94-00.

Стоит отметить, за минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали 18 природных пожаров. В настоящее время действуют 9 пожаров, 5 из которых локализованы. В тушении возгораний приняли участие более 400 человек, 2 бульдозера, 18 тракторов, 22 пожарных машины.

Напомним, на Среднем Урале продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы, веток и прошлогодних листьев.

Областная газета Свердловской области

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