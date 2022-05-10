Владимир Путин поручил проработать вопрос реструктуризации кредитов для пострадавших от природных пожаров

Президент также поручил оперативно провести выплаты пострадавшим. Фото: пресс-служба Кремля

Поручение глава государства озвучил в ходе сегодняшнего совещания по вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов России.

"Что касается того, чтобы помочь [пострадавшим от лесных и природных пожаров] с потребительскими кредитами — это, конечно, правильно. Безусловно, над этим можно подумать", — цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин поручил провести выплаты пострадавшим от природных пожаров: "Выплаты — это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились и движимого, и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма".

Стоит отметить, по данным руководителя МЧС РФ Александра Чуприяна, озвученным в ходе мероприятия, в начале 2022 года в России возникло более 138 тысяч пожаров (как техногенных, так и ландшафтных). На 10 мая действует 101 очаг лесных пожаров на площади 12 тысяч гектаров, из них 39 очагов локализовано на площади 7 тысяч га. Особый противопожарный режим введен на территории 49 субъектов страны. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали 18 природных пожаров. В настоящее время действуют 9 пожаров, 5 из которых локализованы. В тушении возгораний приняли участие более 400 человек, 2 бульдозера, 18 тракторов, 22 пожарных машины.