Началась короткая рабочая неделя

Следующие длинные выходные ожидают нас в июне. Фото: Павел Ворожцов

Прошли длинные выходные, связанные с празднованием Дня Весны и Труда — 1 мая, а также Дня Победы — 9 мая. Началась вторая короткая неделя.

Как и на прошлой неделе, уральцам предстоит отработать три дня и уйти на выходные, но теперь на обычные. В следующий раз будем отдыхать три дня — с 11 по 13 июня включительно. Это связано с Днем России, который отмечается 12 числа.

Кстати, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Добавим, в первый рабочий день в Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки. Большие заторы отмечаются на центральных улицах города. Также водителям придется постоять на переулке Базовом в сторону "Калины" и на ЕКАДе от Кольцово в сторону Березовского и в обратном направлении.

Фото: Яндекс Карты

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затруднения в движении также испытывают автолюбители Березовского и Верхней Пышмы.