В Свердловской области круглый год будут выращивать клубнику

В перспективе планируется строительство теплиц по выращиванию малины, ежевики, голубики. Фото: областной департамент информполитики

В Березовском городском округе планируют построить всесезонный инновационный агрокомплекс. Круглый год в нем будут выращивать клубнику.

Импортозамещающее производство при поддержке Агентства по привлечению инвестиций откроет компания "Внеземное". Объем инвестиций оценивается в 260 миллионов рублей, сообщает областной департамент информполитики.

"Уральский климат не способствуют круглогодичному выращиванию ягод, по этой причине более 70% этой продукции мы импортируем. Благодаря инновационной разработке наших инженеров, при поддержке региональных институтов развития в области будет построен новый производственный комплекс", — сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Клубнику будут выращивать передовым методом аэропоники — без использования почвы. Мощность будущего комплекса, который планируют построить за два года, 100 тонн ягод в год. Технологии запатентованы резидентом Сколково. Первые ягоды новым методом были выращены в технопарке Свердловской области "Университетский" в 2019 году. На сегодняшний день продукция уже прошла необходимые испытания и получила био- и экосертификаты.

Фото: областной департамент информполитики

"В перспективе мы планируем строительство теплиц по выращиванию малины, ежевики, голубики в границах приобретенного земельного участка. С данного проекта компания начинает реализацию планов по строительству до 50 инновационных агропромышленных комплексов на территории крупных городов Российской Федерации", — рассказал гендиректор компании "Внеземное" Илья Цигвинцев.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал использовать накопленный промышленный потенциал для развития проектов импортозамещения, в том числе, в агропромышленном комплексе.