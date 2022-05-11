На Среднем Урале выбрали места под строительство приютов для животных

Свердловчан призывают ответственно относиться к своим питомцам. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области разработана дорожная карта по созданию приютов для животных. Их строительство предусмотрено в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге.

По словам директора регионального департамента ветеринарии Евгения Трушкина, уже определены земельные участки для размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском, Сысертском городских округах. Там идет подготовка конкурсов на разработку проектно-сметных документаций.

"В Екатеринбурге выбор земельного участка еще продолжается. Работа по созданию приютов ведется также в Нижнем Тагиле и поселке Билимбай под Первоуральском", — отметил он.

Добавим, в свердловских муниципалитетах продолжается работа с животными без владельцев. В начале февраля губернатор Евгений Куйвашев обратил особое внимание на проблему большого количества бездомных собак на улицах городов и поселков и поручил принять меры по ее решению.

За три месяца в регионе отловлено 2 641 и стерилизовано 1 650 безнадзорных собак. Более 1000 четвероногих удалось пристроить, остальные временно содержатся в 12 приютах, 11 из которых — частные, сообщает областной департамент информполитики.

Свердловчан призывают ответственно относиться к своим питомцам. Прежде, чем весной взять щенка на дачу, необходимо подумать о его дальнейшей судьбе зимой.

Кроме того, рекомендуется стерилизовать животных. Для этого ветстанции области проводят дни льготной стерилизации. С расписанием можно ознакомиться тут.