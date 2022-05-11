Более 3,5 тысяч домов свердловчан газифицировали по федеральной программе

На 2022 год запланировано создание технической возможности для догазификации более 34 тысяч домовладений. Фото: Алексей Кунилов

Более 33,2 тысячи домовладений Свердловской области подали заявки на социальную газификацию. Это самый высокий показатель в УрФО. Всего благодаря инициированной президентом РФ программе бесплатно подвести голубое топливо к своим домам смогли уже 3 546 свердловских семей.

Чаще всего свердловчане подают заявки на газификацию через портал единого оператора газификации (СОЦГАЗ.РФ) — 59% заявок. Треть жителей (31%) пользуются порталом Госуслуги. Через офисы шести газораспределительных организаций заявки подали всего 10% свердловчан.

Темпы программы по догазификации домовладений 11 мая обсуждали в ходе расширенного заседания регионального штаба по газификации.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, на 2022 год запланировано создание технической возможности для догазификации более 34 тысяч домовладений.

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поручил главам муниципалитетов и руководителям газораспределительных организаций активнее информировать жителей о возможности бесплатной газификации. Он рекомендовал им проводить выездные дни по газификации в городских и сельских администрациях.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял о планах газифицировать до конца 2024 года почти 39 тысяч домовладений. К 2030 году, по планам регионального правительства, доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.