Житель Екатеринбурга выиграл квартиру в лотерею

Счастливый билет мужчине попался в подарочном наборе, который вручил родственник на Новый год. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Житель Екатеринбурга, старший специалист IT-компании Антон Маслов выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей в 475-м тираже государственной "Жилищной лотереи".

Примечательно, что мужчина сам никогда ранее не участвовал в лотереях. Счастливый билет ему попался в подарочном наборе, который вручил родственник на Новый год.

"Всей семьей воспринимали этот подарок как возможность интересно провести время. Сели с родными вечером за стол, включили передачу в записи и увлеченно зачеркивали числа в билетах. Самое интересное, что мы просто развлекались в этот момент и делали что-то новое для себя. Поэтому, когда все числа в одном билете сошлись, не знали, как реагировать", — рассказал Антон Маслов.

В пресс-службе "Столото" напомнили, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

Ранее "Областная газета" писала о жителе Екатеринбурга, который выиграл в лотерею 8,5 млн рублей, не отгадав ни одного числа.