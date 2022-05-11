Екатеринбуржцы выбрали лучший логотип к 300-летию города

Инициатором проведения конкурса выступил глава уральской столицы Алексей Орлов. Фото: эскиз логотипа к 300-летию Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга в рамках народного голосования выбрали лучший эскиз логотипа к 300-летию города. За работу № 2 было отдано 2 977 голосов (38,7%).

Всего в голосовании участие приняли 7 700 екатеринбуржцев, сообщает пресс-служба горадминистрации. На суд горожан было представлено 10 логотипов.

Следующим этапом станет работа конкурсной комиссии. Ей предстоит принять окончательное решение и выбрать финалиста конкурса. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, инициатором проведения конкурса выступил глава уральской столицы Алексей Орлов. По условиям состязания эскиз должен содержать цифру "300" и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности.

Напомним, в 2017 году подобный конкурс уже проводился. Лучшим было названо изображение водонапорной башни, дома Севастьянова и гостиницы "Исеть".