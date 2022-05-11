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Общество
11 мая 2022, 16:48

Евгений Куйвашев помог оформить льготу за электричество труженице тыла

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев

Помочь пенсионерке в оформлении документов для получения льготы в полном объеме по поручению губернатора предстоит местной администрации. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после приема граждан дал поручение помочь труженице тыла, вдове участника Великой Отечественной войны Зинаиде Токаревой с получением льготы за электричество. 

У женщины в доме установлен электрический котел, но документов на него нет. Без них положенная компенсация расходов на оплату электроэнергии значительно ниже, чем должна быть. Помочь пенсионерке в оформлении документов для получения льготы в полном объеме по поручению губернатора предстоит местной администрации.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Кроме того, глава региона поручил решить ряд вопросов с благоустройством поселка Красноармеец в Нижнесергинском районе, в котором проживает пенсионерка — в частности, установить уличное освещение на улице Первомайской и проконтролировать приведение в первоначальный вид дорожного полотна после строительства газопровода низкого давления.

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Областная газета Свердловской области

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