На Урале дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации

В ближайшие дни свердловчан ждут кратковременные дожди. Фото: Галина Соловьева

В прошедшие четверо суток на Урале преобладала сухая теплая погода. По данным спутникового мониторинга, во многих районах Свердловской области наблюдаются природные пожары.

Также горят леса Курганской и Тюменской областей. Дым с этих пожаров на Средний Урал принес восточный ветер. Однако, в ближайшие 5-7 дней будут идти кратковременные дожди, что "постепенно ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале", сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она также отметила, что в ближайшие сутки ветер на территории Свердловской области сменит направление, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал. Температура воздуха в период с 15 по 18 мая ожидается +5...+9 °С ночью и +13...+18 °С — днем.

Добавим, 11-12 мая на крайнем юго-востоке региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

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