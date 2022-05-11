Темы дня

Общество
11 мая 2022, 17:05

На Урале дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации

дождь

В ближайшие дни свердловчан ждут кратковременные дожди. Фото: Галина Соловьева

В прошедшие четверо суток на Урале преобладала сухая теплая погода. По данным спутникового мониторинга, во многих районах Свердловской области наблюдаются природные пожары.

Также горят леса Курганской и Тюменской областей. Дым с этих пожаров на Средний Урал принес восточный ветер. Однако, в ближайшие 5-7 дней будут идти кратковременные дожди, что "постепенно ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале", сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она также отметила, что в ближайшие сутки ветер на территории Свердловской области сменит направление, шлейфы сибирских пожаров на время перестанут распространяться на Урал. Температура воздуха в период с 15 по 18 мая ожидается +5...+9 °С ночью и +13...+18 °С  — днем.

Добавим, 11-12 мая на крайнем юго-востоке региона сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Читайте также:

Смог повис над Екатеринбургом из-за пожаров в Березовском ГО.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.05.2022, 21:01 / Общество
Службы заказа такси откроют ФСБ доступ к базам данных
11.05.2022, 20:14 / Общество
Историческое просвещение в начальной школе стартует с 1 сентября
11.05.2022, 19:14 / Политика
"Он работает во имя Свердловской области". Валерий Чайников отмечает 63-летие
11.05.2022, 18:48 / Общество
В Свердловской области стартовали выплаты на детей от 8 до 17 лет
11.05.2022, 18:27 / Политика
Свердловские политологи оценили будущее Евгения Куйвашева