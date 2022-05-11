Назло теще сад спалил

Пожар в поселке Безречном уничтожил 7 жилых домов и 7 строений. Фото: Евгений Писцов

Сухая погода, порывистый ветер и человеческая безответственность стали причиной возникновения нескольких десятков пожаров в Свердловской области. По данным федеральной авиалесоохраны, на начало недели огнем были охвачены полторы тысячи гектаров леса. За сутки (10 мая) ликвидировано 23 возгорания.

10 мая в поселке Безречном (это Березовский городской округ) сгорело 7 домов и еще столько же нежилых строений. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Глава Березовского Евгений Писцов на своей странице в социальных сетях написал: «Благодаря отдельным особо «одаренным» жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес». Делать этого было нельзя, в регионе действует особый противопожарный режим.

Весь день около пятидесяти пожарных и добровольцев тушили пожар, не давая огню уничтожить еще больше жилых домов. Только по счастливой случайности дача Игоря Викторовича, местного жителя, не пострадала: в какой-то момент ветер сменил свое направление и пошел в другую сторону.

– Мы приехали в районе 11 утра. Смотрим, дым, люди с ведрами бегают, ну и я тоже подключился и начал помогать. Огонь шел по нашей улице, а потом резко сменил свое направление и пошел дальше. Чуть позже подъехали пожарные и приступили к тушению. Народу много было, всем поселком помогали, поливали, бегали с ведрами с водой. Но много, конечно, домов погорело. За 30 лет я такой большой пожар впервые вижу, – поделился с «ОГ» Игорь Викторович.

Сейчас пожар локализован. Как сообщил глава Березовского Евгений Писцов, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

– Собственникам, чье имущество пострадало от пожара, необходимо обращаться в администрацию Березовского городского округа по адресу: ул. Театральная, 9, каб. 212, тел. 4–32–11, 4–31–69 для рассмотрения вопроса о компенсации ущерба. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы на объекты недвижимости, поврежденные пожаром или полностью уничтоженные, справку о пожаре, выданную Госпожнадзором. Указанные справки о пожаре будут оформляться и выдаваться 11 мая на избирательном участке в поселке Безречном. Отмечу, что на компенсацию могут рассчитывать собственники единственного жилья, которое было повреждено или утрачено, – отметил глава города.

На государственно уровне

Накануне глава государства провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами. Владимир Путин поручил провести выплаты пострадавшим как можно скорее:

«Выплаты – это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились и движимого, и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма».

Кроме того, еще одна инициатива, которая может быть поддержана, касается реструктуризации потребительских кредитов:

«Что касается того, чтобы помочь [пострадавшим от лесных и природных пожаров] с потребительскими кредитами – это, конечно, правильно. Безусловно, над этим можно подумать», – цитирует президента ТАСС.

Перекрыли кислород

В первый рабочий день на этой неделе жители Екатеринбурга ощутили сильный смог. Дымом окутан весь город. По сообщениям регионального управления МЧС, причина запаха гари – новый пожар в Березовском городском округе. Его последствия устраняют до сих пор: огонь горел на площади 62 га, возгорание локализовано и не угрожает населенным пунктам.

От огненной стихии страдают и наши соседи. В Курганской области из-за лесных пожаров с 10 мая введен режим ЧС. Сухая и ветреная погода, установившаяся на Урале, мешает бороться с огнем: пал сухой травы нередко становится причиной масштабного возгорания, огонь подбирается к населенным пунктам и трассам, во многих местах движение затруднено из-за плохой видимости. В Курганской области эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, готовятся вывозить из опасной зоны жителей еще нескольких деревень.

Основными причинами пожаров в лесах становится неосторожное обращение людей с огнем. Ситуацию осложняет и сильный ветер, который способствует быстрому распространению пламени. По данным Уральского гидрометцентра, в течение ближайших суток в Свердловской области пройдут кратковременные дожди, станет чуть прохладнее, сменится и направление ветра. Сейчас дует с восточного, юго-восточного направления, как раз со стороны Курганской и Тюменской областей, где бушуют пожары.

Напомним, что с 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. В период действия противопожарного режима жителям запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров, в том числе в металлических емкостях. Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа для граждан до 5 тысяч рублей. При причинении значительного ущерба в результате неосторожного обращения с огнем наступает уголовная ответственность – до 4-х лет лишения свободы, с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

ВАЖНО Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 8–800–100-94–00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, немедленно принимаются меры для ликвидации пожара. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Рейтинг регионов по площади природных пожаров: Курганская область – 3 719 га Хабаровский край – 2 384 га Иркутская область – 1 875 га Красноярский край – 1 823 га Свердловская область – 1 500 га

Дым от пожара в Березовском городском округе окутал весь Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов