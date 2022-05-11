Труженики Победы

Один из самых трогательных моментов: 9 мая, в свой 100-летний юбилей, ветеран Владимир Лупейко получил поздравления от президента и губернатора. Фото: Полина Зиновьева

В День Победы губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Владимира ЛУПЕЙКО, которому 9 мая исполнилось 100 лет.

Владимир Степанович служил на Дальнем Востоке в стрелковом полку, участвовал в боях за озеро Ханка, награжден медалью «За победу над Японией», орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. У долгожителя большая семья – пятеро внуков и двое сыновей. О существовании одного из сыновей Владимир Степанович узнал лишь 12 лет назад: выяснилось, что Сергей живет в Волгограде, он нашел отца только после смерти матери. Сам ветеран даже не знал, что на Дальнем Востоке в 1947 году у него родился сын. Встреча произошла спустя 63 года.

После войны и окончания Военно-инженерной академии в Москве Владимир Лупейко был распределен в Свердловск, где строил Чкаловскую ТЭЦ и работал в Управлении капитального строительства.

Глава региона вручил фронтовику поздравление от Владимира Путина, а также пожелал юбиляру здоровья и долгих лет жизни.

Поздравление со столетним юбилеем от президента в День Победы получила и жительница Екатеринбурга Таисия Ананьина. В 1942 году она ушла добровольцем на фронт. Служила в зенитном артиллерийском дивизионе 9-го Сталинского корпуса ПВО. День Победы и свой 23-й день рождения ефрейтор Таисия Георгиевна встретила в Венгрии. Она награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом Жукова и орденом Отечественной войны II степени.

После войны Таисия Ананьина переехала в Свердловск и до самой пенсии работала бухгалтером на Хладокомбинате № 1.

Но, как известно, Победа ковалась в тылу. А Урал в годы войны стал «опорным краем державы».