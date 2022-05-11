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11 мая 2022, 18:48

В Свердловской области стартовали выплаты на детей от 8 до 17 лет

  Юлия Пастух
Деньги

Уже 72 тысячи жителей региона обратились за получением средств. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня свердловчане начали получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет. Об этом рассказала начальник отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Алена Кузнецова в рамках проекта "Объясняем. РФ".

Прием заявлений на выплату начался в ПФР с 1 мая, и на текущий момент уже 72 тысячи жителей региона обратились за ее получением. По поручению главы региона заявки можно было подать в выходные дни и майские праздники.

Отметим, срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней и может быть продлен, если для сбора данных требуется больше времени. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале Госуслуги.

Если заявление будет подано до 1 октября 2022 года, пособие рассчитывается с 1 апреля. По майским заявлениям начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – с апреля по сентябрь.

Напомним, право на выплаты получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается федеральным законодательством. Необходимые средства будут выделяться на условиях софинансирования: 70% — из федерального бюджета, 30% — из областного. Ожидается, что новую президентскую выплату получат более 107 тысяч детей.

Областная газета Свердловской области

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