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12 мая 2022, 10:15

Глава Екатеринбурга анонсировал создание девятого района города

проект "Исток"

По замыслу архитекторов, градостроительная концепция сформирована в парадигме "нового урбанизма". Фото: пресс-служба мэрии, Алина Шешеня

Власти Екатеринбурга планируют преобразовать поселок Исток в девятый район города. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов.

После объезда восточной части уральской столицы градоначальник заявил, что скоро Исток перестанет быть поселком. По его данным, в планах развития территории — возведение 4 миллионов квадратных метров малоэтажного жилья до 2040 года.

"Поселится здесь порядка ста — ста двадцати тысяч человек. Так что в перспективе Исток может получить статус административного района, как это недавно произошло с Академическим", — отметил мэр в личном telegram-канале.

Как уточняют в пресс-службе горадминистрации, проект освоения территории предполагает возведение полноценного микрорайона практически с нуля. Он будет включать в себя многоквартирники, коттеджи, таун-хаусы, образовательные учреждения, медицинский центр, логистический и научный кластеры, индустриальный парк, а также спортобъекты.

Новая индустриальная и логистическая недвижимость, которая появится в Истоке, позволит создать более 40 тысяч рабочих мест и обеспечить бюджет областного центра дополнительными налоговыми поступлениями.

Неотъемлемым элементом проекта станет появление современной дорожной и транспортной инфраструктуры. На данный момент ведется проектирование улиц, дорог, которые будут сопряжены с ключевыми транспортными артериями, такими как Тюменский тракт и ЕКАД.

Добавим, ранее реализация проекта "Исток" была одобрена на инвестиционном совете при губернаторе Свердловской области.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Екатеринбурге официально появился восьмой район — Академический. Главой назначен Николай Смирнягин.

Областная газета Свердловской области

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