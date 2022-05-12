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Общество
12 мая 2022, 11:13

В свердловских исправительных колониях разрешили свидания с заключенными

  Юлия Пастух
СИЗО

Для свидания необходимо наличие отрицательного теста на коронавирус. Фото: Алексей Кунилов

Во всех учреждениях ГУФСИН Свердловской области возобновили длительные свидания с заключенными. Ранее ограничения были введены из-за пандемии COVID-19.

Допуск родственников до длительных свиданий осуществляется только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Срок действия теста составляет 48 часов.

Краткосрочные свидания в учреждениях разрешены с 5 мая. Они проходят в помещениях комнат краткосрочных свиданий через стекло с использованием защитных масок. При нарушении порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами, свидание незамедлительно прекращается.

Напомним, длительные свидания в колониях региона были под запретом с января текущего года. Ранее их ограничивали в марте и октябре 2020 года.

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Областная газета Свердловской области

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