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Общество
12 мая 2022, 12:30

В Свердловской области подвели итоги конкурса среди следователей МВД

  Юлия Пастух
Сотрудник МВД

Победитель вскоре представит свердловский гарнизон полиции на финальном этапе конкурса в Москве. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В главном управлении МВД России по Свердловской области подвели итоги регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" среди сотрудников следственных подразделений гарнизона и их коллег из линейных отделов полиции Уральского Федерального округа. Мероприятие проводилось два дня в Екатеринбурге на базе Уральского юридического института МВД России.

Более 40 следователей соревновались за право стать лучшим — они продемонстрировали навыки владения табельным оружием, оказания первой медицинской помощи, проведения осмотра места происшествия, а также физической и правовой подготовки, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Конкурс проводится впервые спустя два года после перерыва из-за пандемии.

Огневая подготовка состояла из проверки теоретических знаний, а также выполнения упражнения по разборке пистолета Макарова и стрельб из него с огневого рубежа 20 метров. Также следователи оттачивали знания по доврачебной помощи под руководством доктора медицинских наук заслуженного врача РФ Павла Елфимова и кандидата медицинских наук Анастасии Гришкиной.

Первое место в конкурсе за звание лучшего следователя полиции Свердловской области занял сотрудник ОВД Сысерти майор юстиции Сергей Зяблицкий. Второе место — старший следователь ГСУ главка подполковник юстиции Дмитрий Дорожкин, а почетное третье место занял капитан юстиции Дмитрий Алексеев из ОВД Богдановича.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

"Победителей в торжественной обстановке поздравили генерал Миронов и председатель Общественного совета при ГУ МВД области Владимир Красильников. Финалистам вручили памятные подарки, почетные грамоты и кубки. Майор юстиции Сергей Зяблицкий вскоре будет представлять свердловский гарнизон полиции на финальном этапе конкурса в Москве", — отметил полковник Горелых.

Областная газета Свердловской области

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