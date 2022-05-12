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Общество
12 мая 2022, 12:41

Евгений Куйвашев сохранил налоговые преференции для свердловских бизнесменов

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев

Мера позволит обеспечить стабильные условия ведения предпринимательской деятельности. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на заседании правительства Свердловской области приняли проект закона, который позволит бизнесменам продолжать пользоваться налоговыми преференциями.

"Принятый сегодня законопроект предусматривает установление льготы в виде снижения суммы уплаченного налога для категорий налогоплательщиков, в отношении которых в настоящее время действуют пониженные ставки по налогу на имущество организаций. Эта мера позволит обеспечить стабильные условия ведения предпринимательской деятельности", — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.

Инициатива ориентирована на организации, осуществляющие перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами, занятые добычей полезных ископаемых подземным способом компании, а также участников регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и ряда других категорий.

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Областная газета Свердловской области

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