Евгений Куйвашев сохранил налоговые преференции для свердловских бизнесменов

Сегодня на заседании правительства Свердловской области приняли проект закона, который позволит бизнесменам продолжать пользоваться налоговыми преференциями.
"Принятый сегодня законопроект предусматривает установление льготы в виде снижения суммы уплаченного налога для категорий налогоплательщиков, в отношении которых в настоящее время действуют пониженные ставки по налогу на имущество организаций. Эта мера позволит обеспечить стабильные условия ведения предпринимательской деятельности", — отметил министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов.
Инициатива ориентирована на организации, осуществляющие перевозку пассажиров трамваями и троллейбусами, занятые добычей полезных ископаемых подземным способом компании, а также участников регионального инвестиционного проекта в сфере туризма и ряда других категорий.
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