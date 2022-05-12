Почту по воде получили 1500 свердловчан

В Гаринском районе почту доставляют по реке Сосьва, в Таборинском районе — по реке Тавда. Фото: пресс-служба Макрорегион "Урал" АО "Почта России"

В труднодоступные районы Среднего Урала запущена речная навигация. Накануне отрезанным от "большой земли" свердловчанам доставили почту.

Письма и посылки получили более 1 500 жителей Гаринского и Таборинского районов. Кроме того, почтальоны доставили поздравления президента ветеранам и труженикам тыла, сообщили в пресс-службе Макрорегион "Урал" АО "Почта России".

Отмечается, что почту в Таборинском районе доставляет паром. По рекам Гаринского района ходит катер. Использовать его начали в 2012 году. Это дешевле, чем вертолет, который эксплуатировался до этого.

Добавим, сейчас все деревни и села, доступ к которым возможен по воде, обходит катер, снабжая жителей уральской глубинки в том числе продуктами питания. В отличие от авиадоставки, речной транспорт позволяет осуществлять подвоз грузов чаще.

За сезон свердловские почтовики выполняют порядка 60 рейсов по воде. Почтовая речная навигация продлится в Свердловской области до наступления осенних заморозков.