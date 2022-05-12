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Общество
12 мая 2022, 13:45

Екатеринбуржец прятал автомобиль от приставов во дворе "Тихвина"

  Ирина Якино
ГУФССП арестовывают автомобиль

Машину передали на ответственное хранение взыскателю долга. Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы нашли и арестовали автомобиль местного жителя, задолжавшего более 200 тысяч рублей. 

Исполнительное производство о взыскании долга было возбуждено в Верх-Исетском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области. Мужчина не торопился вернуть долг. Он не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, а наложить арест на его доходы было невозможно, так как он не был официально трудоустроен. 

Приставы выяснили, что у должника имеется в собственности автомобиль — "Хендай-Элантра". Машину объявили в розыск и обнаружили припаркованной возле Клубного дома “Тихвин” на Сакко и Ванцетти, 99. Как оказалось, мужчина работал сомелье в элитном заведении неподалеку. 

В итоге приставы не только арестовали автомобиль, но и направили документы работодателю для удержания задолженности из зарплаты. Машину передали на ответственное хранение взыскателю долга.

Областная газета Свердловской области

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