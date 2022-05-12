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Общество
12 мая 2022, 14:46

Академический и Широкую речку свяжет дорога за 1 млрд

  Ирина Якино
Академический микрорайон

Проспект Сахарова в районе Академический продлят до улицы Суходольской в микрорайоне Широкая речка. Фото: Алексей Кунилов

Проспект Сахарова в районе Академический продлят до улицы Суходольской в микрорайоне Широкая речка. Новая дорога, которая соединит жилые массивы, получит название Хрустальногорская. Таковы итоги общественных обсуждений, которые завершились в Екатеринбурге. 

Как следует из документации, замечание к новому проекту от жителей уральской столицы было только одно — скорректировать границы участков возле реки Патрушихи, русло которой будет изменено во время строительных работ. Екатеринбуржцы опасаются, что если этого не сделать, то во время паводков район Широкой Речки окажется в зоне подтопления. 

Строительство нового путепровода поручили компании "Уралмостострой". Стоимость работ оценивается почти в 1 млрд рублей. Финансирование будет вестись в том числе за счет федерального бюджета.

Областная газета Свердловской области

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