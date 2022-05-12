Евгений Куйвашев поручил оперативно бороться с лесными пожарами

Губернатор Евгений Куйвашев напомнил о важности разъяснительной работы с жителями по соблюдению требований пожарной безопасности. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Уже больше двух недель в Свердловской области продолжают гореть леса. Огонь нередко перекидывается на жилые постройки, осложняет движение на дорогах. А в безветренную погоду из-за запаха гари невозможно дышать. Борьба со стихией стала одной из ключевых тем вчерашнего заседания правительства Свердловской области. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поручил вести эффективную работу по предупреждению и ликвидации возгораний леса.

Глава региона также отметил, что хотя дождливая погода несколько снижает степень опасности, ситуация с лесными пожарами остается серьезной, поэтому требует оперативных мер реагирования и четкой координации действий.

«Прошу руководителей отраслевых министерств и ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль пожароопасной обстановки в территориях. Это необходимо для принятия своевременных и эффективных решений по предупреждению и оперативной ликвидации возгораний», – сказал Евгений Куйвашев.

10 мая на совещании по вопросам борьбы с пожарами Президент России Владимир Путин говорил о необходимости системного подхода к решению этой проблемы и повышения качества всех видов профилактики.

В связи с этим губернатор напомнил о важности разъяснительной работы с людьми по неукоснительному соблюдению мер безопасности в условиях действующего в Свердловской области противопожарного режима.

Сообщить о пожаре Особый противопожарный режим на Среднем Урале введен с 30 апреля. Любые действия с открытым огнем запрещены. Тем не менее, по последним данным, в регионе продолжает бушевать четыре лесных пожара на площади более 800 га. Сообщить об очагах возгораний можно по телефону диспетчерской службы Уральской авиабазы 8–800–100-94–00 или по единому номеру 112.

На заседании правительства речь шла и о льготах для свердловского бизнеса. Принят проект закона, по которому предприниматели продолжат пользоваться преференциями по уплате налога на имущество организаций.

По словам министра экономики и территориального развития Свердловской областиДениса Мамонтова, законопроект предусматривает снижение суммы уплаченного налога для налогоплательщиков, для которых действуют пониженные ставки. Это касается, в частности, организаций, которые занимаются трамвайными и троллейбусными перевозками, добычей полезных ископаемых подземным способом, и участников регионального инвестиционного проекта в сфере туризма, сообщает департамент информполитики региона.

Также власти Свердловской области продолжают развивать коммунальную инфраструктуру в муниципалитетах. Евгений Куйвашев распорядился выделить почти 68 млн рублей на строительство газопровода деревня Шарама – село Аракаево – поселок Михайловский завод. Эти работы должны были стартовать в следующем году, но благодаря дополнительному финансированию начать их получится раньше.

Дополнительные средства может получить и программа «Чистая вода». В нее включили реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла в 2022–2023 годах. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой 8 тысяч жителей Волчанска. Власти региона подадут заявку на софинансирование проекта из федерального бюджета. Общая стоимость работ составит около 700 млн рублей.

Фото: Галина Соловьёва