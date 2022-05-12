Туристический поток накроет Урал

В преддверии наплыва туристов свердловские муниципалитеты развивают новые маршруты. Фото: Галина Соловьёва

В последние месяцы было заморожено авиасообщение в краснодарские аэропорты, из-за санкций и проблем с лизингом самолетов были отменены рейсы по различным зарубежным направлениям. По этим причинам у россиян нет возможности отправиться в отпуск по традиционным курортным направлениям, что может сыграть на руку Свердловской области: в 2022 году туристический поток может превысить 2 миллиона человек, жители соседних регионов будут рассматривать Урал как новое место для отдыха. Эксперты и экологи опасаются, что регион не подготовлен к предстоящему наплыву гостей.

Наверстать упущенное

В 2022 году в Свердловской области ожидают более двух миллионов гостей. Показатель беспрецедентный: например, в допандемийном 2019 году регион посетило 1,6 млн человек. Муниципалитеты активно готовят инфраструктуру и событийную программу. Делать это приходится в ускоренном режиме: до сих пор индустрия гостеприимства в малых городах Среднего Урала, по которым проходят популярные туристические маршруты, уступала «конкурентам» в соседних Челябинской и Тюменской областях, говорят эксперты.

– В последние годы в нашем регионе гармонично развивался в сфере туризма только Екатеринбург, другие города пока отстают. При этом мы видим, какие интересные проекты реализуют соседи. Например, в Златоусте и Миассе за короткий срок выстроено колоссальное число отелей самого разного уровня и ценовой доступности, благодаря чему эти города стали привлекательными для жителей не только Южного Урала, но даже Москвы. Другой пример – Тюменская область, где был создан кластер термального туризма, этот проект стал прорывным для региона, – рассказывает глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Власти Свердловской области совместно с муниципалитетами стараются наверстать упущенное. Как ранее писала «ОГ», департамент по развитию туризма собрал из территорий более 200 заявок на новые туристические проекты. Из них будет отобрано 60. Ведомство рассчитывает, что на их реализацию из федерального бюджета будет выделено более 300 миллионов.

Один из активных участников конкурсного отбора – Нижний Тагил. На 2022 год здесь запланирован целый ряд проектов. Среди них – благоустройство территории у местных достопримечательностей – «Дома Худояровых» и Нижнетагильского музея изобразительных искусств (на эти цели уже удалось привлечь 6,8 миллиона рублей). Большие усилия направлены на организацию знакового события – празднования 300-летия города, которое, как ожидается, привлечет множество гостей. В Центре развития туризма Нижнего Тагила также напоминают, что многое в рамках развития туристической инфраструктуры сделано в течение последнего года. Построены набережные «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна – 2», благоустроены природно-ландшафтный парк «Лисья гора» и сквер в районе медицинского колледжа.

Ирбит, ежегодно принимающий более 37 тысяч гостей, также готовится к предстоящему «жаркому» лету. В городе обучают новых экскурсоводов и гидов. Продолжается реконструкция главного павильона Ирбитской ярмарки – Пассажа (здесь в дальнейшем появится многофункциональный культурно-просветительский центр), будет обновлена местная набережная. На развитие туризма в бюджете предусмотрено 36,8 миллиона рублей.

В Ирбите признают: чтобы туристам здесь было совсем комфортно, нужно строить небольшие гостиницы. На сегодняшний момент Ростуризм предоставляет льготные кредиты для проектов на 120 мест, для Ирбита же наиболее оптимальны отели вместимостью в 50 номеров. Сейчас по инициативе заместителя губернатора Дмитрия Ионина ведомство рассматривает вопрос по снижению количественной планки, необходимой для получения льготных средств. Есть инвесторы, готовые участвовать в этих проектах.

– Один из самых острых вопросов – нехватка бюджетных мест для единовременного размещения большого числа гостей города. Муниципалитет очень надеется, что Дмитрию Ионину удастся воплотить свою инициативу в жизнь, – рассказала «ОГ» директор «Ирбитской ярмарки» Ирина Гаврикова.

Невьянский опыт

Некоторые свердловские муниципалитеты столкнулись с перегрузками еще в период пандемии. В Невьянске рассчитывали, что начиная с 2020 года турпоток будет ежегодно расти примерно на тысячу человек и к 2025 году достигнет 132 тысяч. Однако уже в 2021 году муниципалитет «проскочил» отметку в 170 тысяч человек. Основной точкой притяжения города является Невьянская наклонная башня в центре. Чтобы решить проблему перезагруженности этой части города, местные власти разрабатывают новые экскурсионные направления – в их числе, например, Фабрика мягких игрушек и гончарная мастерская в Нижних Таволгах, рассказал «ОГ» глава Невьянского городского округа Александр Берчук, добавив, что востребованность новых маршрутов зависит от активности местных предпринимателей.

– Кроме того, мы создаем новые точки притяжения. Начали благоустраивать набережную вокруг Невьянского пруда (проект будет стоить более 200 млн рублей), в том числе территорию около Особняка купца Дождева. Будут созданы детско-игровая, спортивная и историко-культурная зоны. Надеемся, наш опыт будет полезен и другим городам и районам, – говорит Александр Берчук.

Уязвимая территория

Из-за наплыва гостей может обостриться экологическая проблема. Ежегодно на охрану окружающей среды власти региона направляют более 18 миллиардов рублей. Оператор по уборке мусора «Спецавтобаза» ликвидировала за 2021 год «стихийные» свалки на 2 тысячи тонн, а волонтеры ежегодно убирают в свердловских заказниках и природных парках от 12 до 100 кубометров мусора. Свой «вклад» в эту статистику вносят туристы. Например, горы отходов вырастают на побережьях рек и озер с началом сезона сплавов. А больше туристов – больше мусора.

В департаменте по развитию туризма уверены, что причина – в отсутствии на маршрутах специальных стоянок, причалов и навигации. «С этой проблемой сталкиваются и другие регионы Большого Урала: Башкортостан, Пермский край, Челябинская область» – говорит его руководитель Эльмира Туканова. В департаменте совместно с коллегами из профильных ведомств соседних регионов активно ищут пути решения проблемы. «В частности, мы обсуждаем, как с участием федеральных средств создать на маршрутах сплавов всю необходимую инфраструктуру, как вообще обслуживать эти маршруты», – поясняет Эльмира Туканова.

Один из вариантов – создавать управляющие компании, которые будут следить за чистотой в прибрежных зонах. Другое предложение – ввести сбор за прохождение маршрута или общий «курортный сбор» и направлять эти средства на уборку территории.

Предлагаемых мер может оказаться недостаточно, предупреждают экологи. По мнению эксперта «Гринписа» по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина, нужно бороться с самой привычкой россиян мусорить – например, вводить ощутимые для кошелька нарушителей штрафы. Неконтролируемый поток туристов может поставить под угрозу исчезновения целые виды природной растительности, добавляет он. «Нужно рассчитывать так называемую «рекреационную нагрузку», чтобы оценивать, какой поток людей могут выдерживать экосистемы в природных парках. Если территория уязвима, то нужно ограничить количество людей, чтобы это не привело к негативным последствиям для природного комплекса. Это решается не деньгами, а административными методами», – говорит эксперт «Гринписа» .