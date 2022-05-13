Нижний Тагил получит дополнительные средства на перевод домов на экологичное отопление

Объекты электросетевого и газового хозяйства, необходимые для перевода частных домовладений на альтернативное отопление, должны быть реконструированы или построены до 31 декабря 2024 года. Фото: Галина Соловьева

Правительство РФ поможет Свердловской области перевести частные жилые дома в Нижнем Тагиле на газовое или электрическое теплоснабжение. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень направлений, которые могут софинансироваться за счет бюджетных средств в рамках проекта "Чистый воздух".

В частности, в перечень добавили мероприятия по подключению жилых домов к распределительным сетям газо- и электроснабжения, приобретению и установке в домах необходимого оборудования и приборов учета. Кроме того, получить федеральное финансирование регионы смогут на строительство и реконструкцию электросетей для подключения к ним жилых домов, а также на рекультивацию крупных свалок, оказывающих существенное влияние на качество воздуха.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, объекты электросетевого и газового хозяйства, необходимые для перевода частных домовладений на альтернативное отопление, должны быть реконструированы или построены до 31 декабря 2024 года.

В федеральном бюджете на цели федерального проекта "Чистый воздух" предусмотрено около 8 млрд рублей в 2022 году и около 11,5 млрд рублей в 2023 году. Распоряжение об их распределении между регионами будет принято федеральными властями в ближайшее время.