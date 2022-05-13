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13 мая 2022, 11:27

Два крупных лесных пожара локализованы в Свердловской области

природный пожар

Накануне Евгений Куйвашев поручил усилить контроль пожароопасной обстановки в регионе. Фото: Галина Соловьева

По данным Уральской авиалесоохраны на 10:00, за прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано 6 лесных пожаров. Два крупных по площади возгорания удалось взять под контроль.

В частности, 779 гектаров в Тугулымском городского округе и 861 гектар в Новолялинском городском округе. На этих территориях при сильном ветре горели труднопроходимые болотистые места.

В областном департаменте информполитики отмечают, что для обнаружения очагов возгорания в регионе действует многоступенчатая система мониторинга: задействованы пешие патрули, авиа- и космический мониторинг, а также система "Лесохранитель". К борьбе с природными пожарами готовы 4,5 тысячи человек и почти 2 тысячи единиц техники.

Добавим, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить контроль пожароопасной обстановки в регионе.

Напомним, на территории Среднего Урала действует особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем запрещены. Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефонам 8 800 100-94-00 и 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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На Урале дожди ослабят напряженность пожароопасной ситуации.

Областная газета Свердловской области

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