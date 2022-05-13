ГИБДД поможет в восстановлении документов пострадавшим при пожарах

Пострадавших освободят от уплаты государственной пошлины при восстановлении водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Фото: Алексей Кунилов

Пострадавшим при пожарах окажет помощь Госавтоинспекция — россияне смогут в первоочередном порядке получить госуслуги, связанные с восстановлением необходимых документов и выдачей выписок из государственного реестра транспортных средств.

Для помощи пострадавшим в ГИБДД скорректировали графики работы регистрационных подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни.

При необходимости внесения изменений в государственный реестр транспортных средств сотрудники подразделений Госавтоинспекции будут оперативно исправлять данные. Выписки будут выдавать водителям незамедлительно. Люди, обратившиеся за выдачей нового документа, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты государственной пошлины, передает пресс-центр МВД России.

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