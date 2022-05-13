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Общество
13 мая 2022, 16:58

Свердловская область заняла лидерские позиции по числу мер поддержки для IТ-компаний

IT-специалисты

Дмитрий Ионин: "Благодаря повышенному вниманию к цифровой отрасли сократилось "плечо взаимодействия" с федеральными органами власти". Фото: Алексей Кунилов

Во многом благодаря этому в регионе не наблюдается отток IТ-специалистов. Речь об этом шла на круглом столе, посвященном цифровому потенциалу Среднего Урала.

"Ежегодно мы анализируем эффективность мер поддержки в разных регионах, и Свердловская область находится в числе лидеров. Преимущественно это меры поддержки малого и среднего предпринимательства", – сказала директор департамента по взаимодействию с органами власти, институтами развития и экспертным сообществом Фонда развития интернет-инициатив Инна Скрытникова.

Кстати, фонд в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" проводит акселерацию (ускоренное развитие) цифровых проектов для компаний. Среднему Уралу предлагается стать пилотным регионом в экспертно-методическом сопровождении.

Предполагается, что специалисты проведут анализ доступности и эффективности действующих мер поддержки, проанализируют цифровой потенциал области и дадут рекомендации компаниям, как пользоваться существующей поддержкой.

Как отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, по итогам 2021 года шесть компаний и три ИП получили грантовую поддержку на общую сумму 362,3 миллиона рублей. Кроме того, региональные компании активно начинают пользоваться новыми федеральными мерами поддержки, в том числе льготными кредитами и отсрочками от армии.

"Мы в Свердловской области не видим оттока IТ-специалистов. У нас исторически сложилась надежная научная и производственная база цифровых технологий", – заявил он.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по устойчивости экономики и социальной сферы дал поручения по поддержке малых и средних предприятий в области. Он также поставил задачу создать в регионе максимально благоприятные условия для развития цифровых технологий.

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Областная газета Свердловской области

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