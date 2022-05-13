Сайт аэропорта Кольцово временно недоступен

С сайтом не удается установить соединение. Фото: скриншот сайта аэропорта

Сайт аэропорта Кольцово перестал работать. Пассажиры, которые в ближайшее время должны были вылететь из Екатеринбурга, не могут проверить время на онлайн-табло.

За комментарием "Областная газета" обратилась в пресс-службу воздушной гавани. Там изданию заявили, что "доступ к сайту аэропорта ограничен из-за неполадок, вызванных внешними факторами. Технические специалисты предпринимают необходимые меры для скорейшего восстановления доступа".

Добавим, сейчас при переходе на сайт появляется сообщение о том, что с сайтом не удается установить соединение.

В ряде СМИ также появилась информация, что сайты российских авиакомпаний и еще некоторых уральских аэропортов (Сургут и Ханты-Мансийск) стали недоступны из-за DDoS-атаки.