В Березовском ГО провели выездную чрезвычайную комиссию по пожарам

В поселке Безречный Березовского ГО сохраняется крупный очаг торфяного пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел выездную комиссию по ЧС в поселке Безречный Березовского городского округа, где сохраняется крупный очаг торфяного пожара.

Напомним, 10 мая в Безречном вспыхнул крупный пожар, уничтоживший частные дома.

"Пожар сложный, глубина залегания торфа очень большая. Мы сейчас определили силы и средства, которые дополнительно будут брошены сюда из числа сотрудников авиалесоохраны, МЧС, областных структур. Будет организовано питание, дополнительная поставка ГСМ, пожарных рукавов. Будет переброшена тяжелая техника для вспашки и заливки водой очагов возгорания", – отметил замгубернатора.

Во время визита Алексей Шмыков призвал власти городского округа проводить профилактические беседы с жителями: "Разговаривайте с людьми, пусть воздерживаются от шашлыков, от разведения костров, сжигания сухой травы".

Видео: департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, 12 мая губернатор Евгений Куйвашев нацелил правительство и муниципальные власти на предупреждение и оперативную ликвидацию природных пожаров, а также на проведение системной разъяснительной работы с жителями. С 30 апреля в области был введен особый противопожарный режим.

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