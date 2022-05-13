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13 мая 2022, 19:33

Бренд офисной бумаги SvetoCopy покидает Россию

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Также организация продаст Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Фото: Полина Зиновьева

Компания по производству бумаги Sylvamo, которой принадлежит бренд SvetoCopy, заявила о прекращении деятельности в России. Кроме того, организация продаст Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области (принадлежит НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус").

О решении стало известно из финансового отчета компании за I квартал 2022 года.

"Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки, в том числе получить одобрение нашего совета директоров, а также необходимые разрешения правительства для выполнения сделки", — сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.

В России Sylvamo занимается производством и продажей офсетной и офисной бумаги, а также картона для упаковки жидкой пищи.

Напомним, что в середине апреля Туринский целлюлозно-бумажный завод (ЦБЗ) открыл линию для производства офсетной бумаги. Завод сможет ежедневно производить по 7 тысяч пачек бумаги высокой степени белизны.

Имеющиеся мощности завода позволят выпускать до 1 млн пачек бумаги в месяц, что полностью покроет потребности Свердловской области. В дальнейшем предприятие планирует увеличивать объемы производства бумаги до 200 тонн в сутки, что позволит занять примерно 15% рынка страны. 

Областная газета Свердловской области

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