В Свердловской области подвели итоги детского конкурса "Полицейский Дядя Степа"

Лучшие поделки изготовили дети из Новой Ляли, Артемовского и Тавды. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

На Среднем Урале в преддверии Международного дня защиты детей завершился региональный этап Всероссийского детского творческого конкурса "Полицейский Дядя Степа". Лучшие поделки изготовили дети из Новой Ляли, Артемовского и Тавды.

Участники конкурса должны были изготовить тематические поделки с учетом национальных традиций Среднего Урала. Основной целью мероприятия является повышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.

В состав жюри вошли руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, старший следователь ГСУ главка Ирина Комарова, педагог высшей категории объединения "Галактика" Людмила Лобова и заместитель председателя Общественного совета Александр Мурашкинцев.

Участие в конкурсе приняли 85 ребят в возрасте от 6 до 14 лет из всех муниципалитетов Свердловской области.

"Лучшими признаны работы 7-летней Дарьи Велесовой из Новой Ляли, 6-летнего Петра Измоденова из Артемовского и 12-летнего Андрея Абраменко из Тавды. Их поделки уже направлены в Москву для участия в финале конкурса", — рассказал Валерий Горелых.