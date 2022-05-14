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14 мая 2022, 13:02

Свердловская область стала одним из самых популярных мест для туризма в майские праздники

Туристка

В майские праздники на Среднем Урале отдохнули более 100 тысяч туристов. Фото: Галина Соловьева

В майские праздники на Среднем Урале отдохнули более 100 тысяч туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Это позволило Свердловской области войти в топ-10 самых популярных туристических регионов России.

Самые посещаемые достопримечательности — Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества, музей военной и гражданской техники в Верхней Пышме, Невьянская башня, природные парки "Бажовские места" и "Припышминские боры", а также парк "Оленьи ручьи". К слову, сегодня из Екатеринбурга отправился первый пригородный поезд выходного дня в "Оленьи ручьи".

"Екатеринбург и Свердловская область уникальны тем, что у нас есть все возможности для любого типа отдыха, доступного в нашем поясе: культурно-познавательный, активный, экологический, промышленный, гастрономический, оздоровительный. Во время продолжительных майских праздников у туристов пользовались популярностью живописные места и музеи на территории региона", — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

В майские праздники загрузка отелей на Среднем Урале составляла 50%, а в ресторанах и кафе зарегистрирован рост выручки почти на 20%. Также туристы посещали интересные массовые мероприятия. Например, сегодня, 14 мая, в Каменске-Уральском проходит чемпионат и первенство Свердловской области по мотокроссу. На соревнование приехали мотоциклисты из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, сообщает региональный департамент информполитики.

Областная газета Свердловской области

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