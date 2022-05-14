Свердловчане высадили более 13 тысяч деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне

В 2022 году для высадки деревьев было выделено 33 участка. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале прошла акция "Сад памяти", посвященная сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившимся в тылу. В Билимбаевском лесничестве в рамках мероприятия было высажено свыше 13 тысяч молодых елей.

Акция проходит именно в Билимбаевском лесничестве, потому что в октябре 1941 года завод № 293 из Московской области был эвакуирован в поселок Билимбай, а в Свято-Троицком храме были развернуты секретные конструкторские бюро. Здесь, например, был произведен первый в мире военный реактивный самолет-ракета БИ-1, на котором в 1942 году из аэропорта Кольцово впервые взмыл в воздух летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи.

"Мужество, отвага и доблестный труд советского народа во время Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти ныне живущих людей и будущих поколений. Высаживая деревья в честь героического подвига наших предков, мы мысленно благодарим их за возможность жить на Земле под мирным небом", — заявил глава минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.

Как сообщает региональный департамент информполитики, в 2022 году для высадки деревьев было выделено 33 участка. Саженцы елей предоставили 19 местных питомников.

Впервые акция "Сад памяти" прошла в 2020 году. Цель мероприятия — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны. За прошедшие годы к акции присоединились свыше 2 млн человек из всех регионов России и даже иностранные граждане.