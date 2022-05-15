МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области

16 мая местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде на сутки — 16 мая местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы.

Напомним, МЧС на сегодняшний день рекомендовало уральцам отказаться от походов в лес и на воду, отложить любые прогулки и поездки, а также ограничить проведение работ на высоте. В квартирах и домах нужно закрыть окна и форточки, не разводить костры на садовых участках и вблизи лесных массивов.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам 101 или 112.