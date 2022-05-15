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15 мая 2022, 14:18

МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области

  Юлия Пастух
Порывистый ветер

16 мая местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские синоптики продлили предупреждение о непогоде на сутки — 16 мая местами в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы.

Напомним, МЧС на сегодняшний день рекомендовало уральцам отказаться от походов в лес и на воду, отложить любые прогулки и поездки, а также ограничить проведение работ на высоте. В квартирах и домах нужно закрыть окна и форточки, не разводить костры на садовых участках и вблизи лесных массивов.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам 101 или 112.

Областная газета Свердловской области

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