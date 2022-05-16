В Екатеринбурге мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы уехать в Казахстан

Когда мужчина не смог выехать в Казахстан, он сам пришел к судебному приставу и оплатил всю сумму задолженности. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге мужчина заплатил алименты, чтобы увидеть родителей. Для вылета в Казахстан ему пришлось погасить задолженность порядка 179 тысяч рублей.

Мужчина не платил алименты своему сыну. Без уважительной причины уклонялся от исполнения судебного решения, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области

В связи с этим, на расчетные счета должника, находящиеся в банках и кредитных организациях, наложены аресты. Кроме того, было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

Когда мужчина не смог выехать в Казахстан, по его словам — к родителям, он сам пришел к судебному приставу и оплатил всю сумму задолженности. Деньги перечислены взыскателю на содержание мальчика.

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