Средний Урал вошел в топ-10 рейтинга социально-экономического положения регионов РФ

Средний Урал остановился на 7 месте. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область вновь вошла в десятку рейтинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. По итогам 2021 года регион занял 7 строчку. В 2020 году он располагался на той же позиции.

Рейтинг подготовили РИА Новости. Судя по опубликованной информации, в сравнении с 2020 годом в прошлом году социально-экономическое положение улучшилось у 81 из 85 российских регионов. Это, отмечают в агентстве, связано с постепенным выходом экономики из коронавирусного кризиса.

Первые строчки в списке, как и год назад, заняли Москва и Санкт-Петербург. Их интегральный рейтинг превышает 80 баллов. В топ-5 также значатся — Республика Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ (более 75 баллов). Средний Урал остановился на 7 месте (более 69 баллов).

Добавим, исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие.