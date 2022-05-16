Евгений Куйвашев предоставил дополнительные меры поддержки предпринимателям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении мер имущественной поддержки юрлицам и ИП. Для местных предпринимателей снижены платежи и предоставлена отсрочка по уплате за аренду помещений, находящихся в госсобственности.
По данным департамента информполитики региона, предусмотрены следующие меры поддержки:
- снижение арендной ставки на 10% — для предпринимателей, создающих места для обучения, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;
- отсрочка уплаты за аренду помещений по договорам, заключенным до 1 января 2022 года — юрлицам и ИП, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- отсрочка уплаты аренды за использование рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в госсобственности Свердловской области, и земельных участков на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена.
Кроме того, с предпринимателей не будут взыматься штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды и использования рекламных конструкций.
Напомним, в начале марта глава Среднего Урала принял решение о создании штаба для оперативной оценки ситуации, прогнозирования ее развития и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях беспрецедентных санкций.
Ранее "Областная газета" писала, что свердловские дизайнеры получат возможность размещать свою продукцию в екатеринбургском ТРЦ Veer Mall. При этом первое время им не нужно будет оплачивать аренду.