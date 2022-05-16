Евгений Куйвашев предоставил дополнительные меры поддержки предпринимателям

С предпринимателей не будут взыматься штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении мер имущественной поддержки юрлицам и ИП. Для местных предпринимателей снижены платежи и предоставлена отсрочка по уплате за аренду помещений, находящихся в госсобственности.

По данным департамента информполитики региона, предусмотрены следующие меры поддержки:

снижение арендной ставки на 10% — для предпринимателей, создающих места для обучения, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

отсрочка уплаты за аренду помещений по договорам, заключенным до 1 января 2022 года — юрлицам и ИП, включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

отсрочка уплаты аренды за использование рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в госсобственности Свердловской области, и земельных участков на территории Екатеринбурга, госсобственность на которые не разграничена.

Кроме того, с предпринимателей не будут взыматься штрафы и пени за несвоевременную оплату аренды и использования рекламных конструкций.

Напомним, в начале марта глава Среднего Урала принял решение о создании штаба для оперативной оценки ситуации, прогнозирования ее развития и выработки мер по обеспечению стабильности в регионе в условиях беспрецедентных санкций.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские дизайнеры получат возможность размещать свою продукцию в екатеринбургском ТРЦ Veer Mall. При этом первое время им не нужно будет оплачивать аренду.