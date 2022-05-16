В Екатеринбурге обнаружили свалку куриных тушек

Захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки запрещается. Фото: пресс-служба департамента ветеринарии Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружена свалка куриных тушек. Биологические отходы будут уничтожены.

По данным департамента ветеринарии Свердловской области, свалка располагалась в микрорайоне Семь Ключей.

Отмечается, что специалистами государственной ветеринарной службы региона был "произведен отбор проб патологического материала для исключения высокопатогенного гриппа птиц". Также совместно с ЕМУП "Спецавтобаза" организованы работы по утилизации отходов.

Важно помнить, что захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты запрещается.

Напомним, штрафы за незаконное захоронение животных для граждан составляют 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических — от 500 до 700 тысяч рублей.

Добавим, ранее жители ближайшего от Семи Ключей микрорайона — Сортировки — сообщали о горе голов животных (лошадиных и коровьих), выкинутых в контейнеры для ТКО.