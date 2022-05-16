В Екатеринбурге стартовало голосование за новое место для Краснознаменной группы

В Екатеринбурге ищут новое место для Краснознаменной группы. Городские власти объявили голосование.
На выбор екатеринбуржцам предложено четыре площадки:
- площадь Первой Пятилетки;
- пересечение улиц Героев России и Стрелочников;
- пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина;
- пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.
Проголосовать за них можно тут.
Напомним, 12 апреля городские власти уже запускали подобный опрос. В числе вариантов размещения группы в том числе была Плотинка. Однако позже ее исключили из перечня возможных мест. Тогда специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта.
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