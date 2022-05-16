В Екатеринбурге стартовало голосование за новое место для Краснознаменной группы

Место для размещения памятника выберут горожане. Фото: страница голосования

В Екатеринбурге ищут новое место для Краснознаменной группы. Городские власти объявили голосование.

На выбор екатеринбуржцам предложено четыре площадки:

площадь Первой Пятилетки;

пересечение улиц Героев России и Стрелочников;

пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина;

пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Проголосовать за них можно тут.

Напомним, 12 апреля городские власти уже запускали подобный опрос. В числе вариантов размещения группы в том числе была Плотинка. Однако позже ее исключили из перечня возможных мест. Тогда специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта.

Ранее "Областная газета" рассказывала, почему сейчас памятник находится в Первоуральске.