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Общество
16 мая 2022, 14:19

В Екатеринбурге стартовало голосование за новое место для Краснознаменной группы

Место для Краснознаменной группы

Место для размещения памятника выберут горожане. Фото: страница голосования

В Екатеринбурге ищут новое место для Краснознаменной группы. Городские власти объявили голосование.

На выбор екатеринбуржцам предложено четыре площадки:

  • площадь Первой Пятилетки;
  • пересечение улиц Героев России и Стрелочников;
  • пересечение улицы Гагарина и проспекта Ленина;
  • пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей.

Проголосовать за них можно тут.

Напомним, 12 апреля городские власти уже запускали подобный опрос. В числе вариантов размещения группы в том числе была Плотинка. Однако позже ее исключили из перечня возможных мест. Тогда специалисты отмечали, что 300-летняя плотина может не выдержать нагрузки, связанной с монтажом и последующим обслуживанием объекта.

Ранее "Областная газета" рассказывала, почему сейчас памятник находится в Первоуральске.

Областная газета Свердловской области

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