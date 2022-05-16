Власти Екатеринбурга занялись благоустройством территории у стелы "Европа — Азия"

Территорию при обелиске "Европа — Азия", расположенном на 17-м километре Ново-Московского тракта, начали благоустраивать. Покосившиеся деревянные заборы, лавки и беседки, портящие вид, демонтировали.
27 мая в рамках субботника работы будут продолжены. Помимо уборки территории, там установят лавку из переработанного пластика и контейнеры для раздельного сбора мусора. Также планируется насадить сирени и создать арт-объект для молодоженов, приезжающих к стеле.
В пресс-службе горадминистрации напоминают, что благоустройство данного объекта является частью программы по укреплению Екатеринбурга как центра гостеприимства. Этот вопрос обсуждался в марте 2022 года на заседании Координационного совета по развитию туризма.
Кстати, к стеле приезжали:
- его Королевское Высочество Иоахим, принц Датский;
- Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе;
- Николай Дроздов, ученый-зоолог и зоогеограф, телеведущий;
- рок-группа Scorpions.
Подробнее о стеле мы рассказывали в статье "На "Европу-Азию" возвращаются туристы".
Добавим, это не единственный обелиск "Европа — Азия". Вот как выглядит стела, расположенная у горы Березовой, на Московском тракте.