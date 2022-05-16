Власти Екатеринбурга занялись благоустройством территории у стелы "Европа — Азия"

Стела "Европа — Азия" была установлена в 2004 году. Фото: Павел Ворожцов

Территорию при обелиске "Европа — Азия", расположенном на 17-м километре Ново-Московского тракта, начали благоустраивать. Покосившиеся деревянные заборы, лавки и беседки, портящие вид, демонтировали.

27 мая в рамках субботника работы будут продолжены. Помимо уборки территории, там установят лавку из переработанного пластика и контейнеры для раздельного сбора мусора. Также планируется насадить сирени и создать арт-объект для молодоженов, приезжающих к стеле.

В пресс-службе горадминистрации напоминают, что благоустройство данного объекта является частью программы по укреплению Екатеринбурга как центра гостеприимства. Этот вопрос обсуждался в марте 2022 года на заседании Координационного совета по развитию туризма.

Кстати, к стеле приезжали: его Королевское Высочество Иоахим , принц Датский;

, принц Датский; Наталья Рагозина , чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе;

, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе; Николай Дроздов , ученый-зоолог и зоогеограф, телеведущий;

, ученый-зоолог и зоогеограф, телеведущий; рок-группа Scorpions.

Подробнее о стеле мы рассказывали в статье "На "Европу-Азию" возвращаются туристы".

Добавим, это не единственный обелиск "Европа — Азия". Вот как выглядит стела, расположенная у горы Березовой, на Московском тракте.