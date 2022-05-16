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Общество
16 мая 2022, 16:00

Власти Екатеринбурга занялись благоустройством территории у стелы "Европа — Азия"

Стела "Европа — Азия"

Стела "Европа — Азия" была установлена в 2004 году. Фото: Павел Ворожцов

Территорию при обелиске "Европа — Азия", расположенном на 17-м километре Ново-Московского тракта, начали благоустраивать. Покосившиеся деревянные заборы, лавки и беседки, портящие вид, демонтировали.

27 мая в рамках субботника работы будут продолжены. Помимо уборки территории, там установят лавку из переработанного пластика и контейнеры для раздельного сбора мусора. Также планируется насадить сирени и создать арт-объект для молодоженов, приезжающих к стеле.

В пресс-службе горадминистрации напоминают, что благоустройство данного объекта является частью программы по укреплению Екатеринбурга как центра гостеприимства. Этот вопрос обсуждался в марте 2022 года на заседании Координационного совета по развитию туризма.

Кстати, к стеле приезжали:

  • его Королевское Высочество Иоахим, принц Датский;
  • Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе;
  • Николай Дроздов, ученый-зоолог и зоогеограф, телеведущий;
  • рок-группа Scorpions.

    Подробнее о стеле мы рассказывали в статье "На "Европу-Азию" возвращаются туристы".

    Добавим, это не единственный обелиск "Европа — Азия". Вот как выглядит стела, расположенная у горы Березовой, на Московском тракте.

    Фото: Алексей Кунилов

    Областная газета Свердловской области

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