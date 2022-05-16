В Свердловской области стабилизировались цены на социально значимые товары

Глава Минэка: "На те товары, которые мы относим к социально значимой группе – рост цен прекратился, либо есть снижение". Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области прекратился рост цен на социально значимые товары. Торговля имеет запас по всем товарным группам от двух недель до двух месяцев.

Как отметил министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов, по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева ведется постоянный мониторинг всех экономических показателей региона.

По его данным, политика губернатора позволяет региону сохранять лидерские позиции социально-экономического развития. В соответствующем рейтинге область находится на седьмом месте среди субъектов России. Четвертое и пятое места мы занимаем по обороту оптовой и розничной торговли соответственно, девятое — по объему отгруженных товаров промышленного производства.

В 2022 году все положительные тенденции, включая рост заработной платы, сохранятся. Драйверами, по словам министра, станут импортозамещение и развитие технологического предпринимательства.

По информации Свердловскстата среднемесячная заработная плата в январе-марте к уровню 2021 года выросла на 10,4%, введено квадратных метров жилья больше на 29,1%, индекс промышленного производства составил 101,3%.